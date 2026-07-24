A Rivabella, un incendio alimentato dal vento ha distrutto una vasta pineta, costringendo molti residenti a evacuare le loro case e strutture vicine. Un’anziana residente ha descritto le ore drammatiche, parlando di una pineta che era cresciuta nel tempo e ora completamente distrutta. Le fiamme hanno causato danni significativi alla vegetazione e alla zona circostante, con le autorità che hanno intervenuto per spegnere l’incendio e gestire l’emergenza.

“Ho visto quella pineta crescere. Oggi la vedo distrutta”. È con le lacrime agli occhi che un’anziana residente racconta le ore drammatiche vissute a Rivabella, dove nel pomeriggio di oggi un vasto incendio, alimentato dal vento, ha devastato la vegetazione costringendo decine di persone a lasciare le proprie abitazioni e residence.Il rogo è divampato intorno alle 15-15:30. In pochi minuti le fiamme hanno divorato la pineta e si sono propagate verso la costa, avvicinandosi a case, parcheggi e lidi, mentre una densa colonna di fumo nero diventava visibile anche a chilometri di distanza. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.30. Ma ora c'è da fare la conta dei danni Tra chi ha assistito all’inizio dell’incendio c’è anche una famiglia arrivata nel Salento proprio oggi per le vacanze. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La disperazione dei residenti a Rivabella: «Un inferno, tutto distrutto»

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