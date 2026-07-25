Giovedì prossimo nel centro storico si terrà l’evento “Liricamente”, che prevede negozi aperti, mercatini e spettacoli. L’iniziativa sostituisce la tradizionale Notte dell’Opera, attiva fino al 2021. È stata promossa dall’associazione dei commercianti del centro e supportata dai ristoratori locali. Non sono stati forniti dettagli sui programmi specifici o sugli orari delle attività.

"L’iniziativa di giovedì prossimo prende idealmente il posto della Notte dell’Opera, portata avanti fino al 2021. Come associazione commercianti del centro storico siamo stati contenti di appoggiare l’idea dei ristoratori che l’hanno proposta". Marcello Onofri, tornato presidente dell’associazione commercianti dopo la nomina di Giuseppe Romano ad assessore, racconta l’evento "Liricamente", che il 30 luglio animerà Macerata coinvolgendo decine di negozi, che saranno aperti fino a mezzanotte, oltre a bar e ristoranti che proporranno musica ed esibizioni, con flash mob di alcuni tenori. Per l’occasione in via Garibaldi ci sarà il mercatino del Barattolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In centro storico arriva Liricamente: "Negozi aperti, mercatini e show. Ci ispiriamo alla Notte dell’opera"

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