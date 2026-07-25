In auto un arsenale destinato a disordini | tre francesi allontanati dall’Italia

Durante un controllo sulla statale 24, nell’ambito delle misure predisposte dalla Questura di Torino per il Festival dell’Alta Felicità di Venaus, sono stati trovati in auto un arsenale e materiali destinati a disordini. Tre cittadini francesi sono stati allontanati dall’Italia. L’intervento è avvenuto durante i controlli di sicurezza predisposti per la manifestazione. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle armi o ai materiali trovati.

Il controllo è avvenuto sulla statale 24, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Torino in vista del Festival dell’Alta Felicità di Venaus. Nei loro confronti sono stati inoltre disposti tre Fogli di via con divieto di ritorno da 1 a 2 anni. Un provvedimento analogo, della durata di un anno, ha colpito un cittadino di Brescia fermato alla Stazione di Porta Nuova, anche lui trovato in possesso di materiale esplodente. Tre cittadini francesi sono stati allontanati dall’Italia dopo che la Polizia di Stato ha trovato nella loro auto un arsenale destinato a disordini: artifici pirotecnici, fumogeni, tronchesi, un flessibile alimentato a batteria, indumenti per il travisamento, caschi, maschere,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Espulsioni e rimpatri nel casertano: quattro stranieri allontanati dall’Italia

Terribile tragedia in Italia, bimba di tre anni travolta dall’auto della mammaUna bambina di tre anni è morta nel tardo pomeriggio del 16 giugno a Platì, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere stata investita dall’auto...

Temi più discussi: Taranto, porta nell’auto 35 chili di stupefacenti e l’arsenale di armi: in cella 38enne; Ha un arsenale nascosto in macchina, due coltelli e un grimaldello: denunciato dai carabinieri a Falconara; Brindisi, la première del documentario Un anno in Italia – In viaggio sul treno La Dolce Vita; Paura al comando della polizia locale: uomo entra armato di coltello con la scritta Allah Akbar.

Tre cittadini francesi sono stati allontanati dall’Italia dopo che la Polizia di Stato ha trovato nella loro auto un arsenale destinato a disordini: artifici pirotecnici, fumogeni, tronchesi, un flessibile alimentato a batteria, indumenti per il travisamento, caschi, mascher x.com

Titoli di Stato, fallimento dell’asta e invenduti: la Russia si unisce a Etiopia e Libia nel gruppo di nazioni incapaci di vendere i titoli alle loro stesse banche commerciali reddit

Auto-arsenale, arrestatocarrozziere a Reggio CalabriaL'arrestato è Francesco Nocera, di 45 anni, presunto affiliato alla cosca Ficarra-Latella della 'ndrangheta. Nocera è accusato di favoreggiamento personale con l'aggravante delle modalità mafiose. unionesarda.it

Un arsenale dentro l’auto. Arrestato dalla poliziaL’uomo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Nell’abitacolo aveva cinque pistole scacciacani senza tappo rosso. msn.com