Impegno internazionale di prestigio in questo fine settimana per il team Aromitalia 3T Vaiano, che sarà impegnato fino a domenica 26 luglio nell’edizione 2026 del " Tour de Pologne Women ", gara a tappe lunga complessivamente 357 chilometri totali. Tre le tappe in programma, la Tomaszov Lubelski-Zamosc (Km 138,4), la Wlodawa-Lubartow (Km 117,8) e la Janowiec-Lublin (Km 101,3). All’importante competizione polacca, in gara 20 formazioni provenienti da: Germania, Belgio, Stati Uniti, Australia, Olanda, Emirati Arabi Uniti, Polonia, Italia, Gran Bretagna e Svizzera, i due tecnici della formazione del presidente Stefano Giugni, Paolo Baldi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impegno internazionale di prestigio nel weekend per la squadra vaianese. Team Aromitalia 3T: sestetto al Tour de Pologne

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