Impegno internazionale di prestigio nel weekend per la squadra vaianese Team Aromitalia 3T | sestetto al Tour de Pologne

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Impegno internazionale di prestigio in questo fine settimana per il team Aromitalia 3T Vaiano, che sarà impegnato fino a domenica 26 luglio nell’edizione 2026 del " Tour de Pologne Women ", gara a tappe lunga complessivamente 357 chilometri totali. Tre le tappe in programma, la Tomaszov Lubelski-Zamosc (Km 138,4), la Wlodawa-Lubartow (Km 117,8) e la Janowiec-Lublin (Km 101,3). All’importante competizione polacca, in gara 20 formazioni provenienti da: Germania, Belgio, Stati Uniti, Australia, Olanda, Emirati Arabi Uniti, Polonia, Italia, Gran Bretagna e Svizzera, i due tecnici della formazione del presidente Stefano Giugni, Paolo Baldi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

impegno internazionale di prestigio nel weekend per la squadra vaianese team aromitalia 3t sestetto al tour de pologne
© Lanazione.it - Impegno internazionale di prestigio nel weekend per la squadra vaianese. Team Aromitalia 3T: sestetto al Tour de Pologne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oguchi Onyewu's Incredible Journey – From Underdog to American Soccer Giant

Video Oguchi Onyewu's Incredible Journey – From Underdog to American Soccer Giant

Notizie e thread social correlati

Il nuovo talento della tromba napoletana Fabrizio Di Vaio lancia il suo sestetto tra collaborazioni d’oro e un tour internazionaleFabrizio Di Vaio, trombettista nato nel 2005 a Napoli, ha formato un sestetto con collaborazioni di rilievo e un tour internazionale in programma.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sestetto in fuga, ma la UAE alza il ritmo e li tiene sotto tiroDurante la tappa odierna del Tour de France 2026, un sestetto in fuga è stato raggiunto dalla squadra UAE, che ha aumentato il ritmo per controllare...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web