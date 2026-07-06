Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un sestetto in fuga è stato raggiunto dalla squadra UAE, che ha aumentato il ritmo per controllare la fuga. Tutti i ciclisti della fuga originale sono stati ripresi dal gruppo principale. La corsa prosegue con il controllo della squadra UAE sulla testa del gruppo. La classifica generale si aggiorna alle 16:00, quando il gruppo ha ripreso tutti i corridori in fuga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.00 Il gruppo ha ripreso tutti i corridori della fuga originaria rimasti fuori dal sestetto al comando. Fra i battistrada e il plotone maglia gialla non c’è più nessun atleta. 15.58 Tratto di fondovalle in falso piano prima dell’inizio della prossima salita, il GPM di terza categoria del Col du Calvaire (11,5k al 4,2%). 15.56 E’ rientrato in gruppo il francese della Ineos-Net company Vauquelin. 15.53 Scende leggermente il ritardo del gruppo in questa discesa. Il margine della fuga è adesso di 1’25”. 15.51 Fra il sestetto al comando e il gruppo maglia rosa è presento un terzetto formato da Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e Joris Delbove (TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sestetto in fuga, ma la UAE alza il ritmo e li tiene sotto tiro

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