Il Tottenham apre alla cessione di Romero ma l’Inter deve fare una scelta | ecco tutti i dettagli

Notizia in breve

Il Tottenham ha aperto alla possibilità di cedere Romero e l’Inter sta valutando se procedere con l’acquisto. La trattativa tra le due squadre è in corso e coinvolge diversi dettagli da definire. L’Inter ha mostrato interesse concreto per il difensore e sta considerando le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa è ancora in fase di negoziazione, senza annunci ufficiali.