Il Tottenham apre alla cessione di Romero ma l’Inter deve fare una scelta | ecco tutti i dettagli
Il Tottenham ha aperto alla possibilità di cedere Romero e l’Inter sta valutando se procedere con l’acquisto. La trattativa tra le due squadre è in corso e coinvolge diversi dettagli da definire. L’Inter ha mostrato interesse concreto per il difensore e sta considerando le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva. La trattativa è ancora in fase di negoziazione, senza annunci ufficiali.
di Francesco Aliperta Fabrizio Romano ci aggiorna sulla trattativa tra Inter e Tottenham per l’acquisto di Romero: ecco tutti i dettagli. L’ Inter sta facendo sul serio per Cristian Romero. Stando a quanto spiegato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i nerazzurri avrebbero incassato una doppia apertura fondamentale per la buona riuscita dell’operazione, ottenendo il gradimento sia da parte del forte difensore centrale che del Tottenham. La trattativa, dunque, è assolutamente reale e concreta, nonostante le smentite di rito arrivate nelle ultime settimane. Il doppio binario economico e la questione ingaggio per la dirigenza. Il vero ostacolo per la riuscita dell’affare non riguarda l’intesa con il club inglese, quanto piuttosto la sostenibilità finanziaria dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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IL TOTTENHAM OFFRE CUTI ROMERO ALL'INTER: TUTTI I DETTAGLI
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Il Tottenham apre alla possibilità di trattare con l’Inter per Romero. Nodo principale sono le cifre dell’operazione. L’argentino, dopo il rinnovo, percepisce stipendio importante. Ieri sera, sono iniziati i contatti diretti tra Inter e agente del giocatore [ @Fabrizi x.com
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