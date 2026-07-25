La Virtus ha rinnovato il contratto di Matteo Accorsi, guardia classe 2007, fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, il giocatore è stato mandato in prestito a Pesaro per accumulare esperienza. La società ha deciso di blindare il talento del proprio settore giovanile, puntando sulla sua crescita futura. Accorsi continuerà a svilupparsi con l’obiettivo di integrarsi a pieno nel primo team in futuro.

La Virtus blinda uno dei prospetti più interessanti del proprio vivaio e, allo stesso tempo, ne programma la crescita. Il club bianconero ha infatti rinnovato fino al 30 giugno 2028 il contratto di Matteo Accorsi, guardia classe 2007, confermando la volontà di farne un giocatore del futuro. Contestualmente è arrivata anche l’ufficialità del prestito alla VL Pesaro, formazione di A2 che punta a recitare un ruolo da protagonista e che rappresenta l’ambiente ideale per consentire al giovane bolognese di accumulare minuti ed esperienza. Per Accorsi si tratta del naturale proseguimento di un percorso in costante crescita. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti dell’Under 19 Eccellenza, ma ha saputo ritagliarsi spazio anche con la prima squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il talento classe 2007 in prestito. Accorsi rinnova ma va a Pesaro per farsi le ossa

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