Un episodio avvenuto nel quartiere è stato descritto come un fatto isolato, senza collegamenti con attività criminali diffuse o problematiche di sicurezza più ampie. Secondo le autorità, gli accertamenti indicano che l’incidente si è verificato in un contesto ristretto e legato a dinamiche relazionali specifiche di un'area definita. Non sono stati riscontrati elementi che possano mettere in discussione la sicurezza generale della comunità né collegamenti con fenomeni di degrado diffuso.

"Dai primi accertamenti svolti dagli inquirenti, l’evento pare essersi consumato in un contesto ben circoscritto e riconducibile a dinamiche relazionali proprie di un ambito specifico, del tutto estraneo a logiche di criminalità diffusa o a fenomeni suscettibili di incidere sulla sicurezza generale della comunità". Lo afferma il sindaco Alberto Rossi (nella foto) dopo essersi interessato della serata violenta. Un episodio isolato, dunque. "Non c’è dunque qui un tema di controllo generale della sicurezza in città – afferma Rossi –. Come Amministrazione continuiamo comunque a investire sulla sicurezza, dalla sinergia tra polizia locale e altre forze dell’ordine alla presenza costante del servizio sociale per le situazioni più delicate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco e il quartiere difficile: "Resta un episodio isolato. Qui non c’è soltanto degrado"

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