Il Salerno Basket ’92 punta con forza su Jennifer Chol

Il Salerno Basket ’92 annuncia l’ingaggio di Jennifer Chol, giovane pivot del Sud Sudan nata nel 2010, che farà parte della prima squadra nella stagione 2026-2027. La giocatrice, al suo secondo anno con il club, rappresenta un investimento sul futuro della squadra. Chol ha già iniziato a inserirsi nel gruppo, portando con sé un sorriso timido e la prospettiva di crescita nel campionato italiano.

Tempo di lettura: 3 minuti La Salerno Basket ’92 punta sul futuro che ha il sorriso timido di Jennifer “Gigi” Chol. La giovane pivot del Sud Sudan, classe 2010, farà parte della prima squadra nella stagione 202627, al suo secondo anno in granata. Un traguardo importante ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Dopo aver iniziato il proprio percorso cestistico in Italia con Frascati, Jennifer è approdata la scorsa stagione a Salerno, dove ha proseguito il suo cammino. Negli ultimi mesi il lavoro svolto quotidianamente non è passato inosservato e, durante alcuni allenamenti organizzati a fine giugno per osservare le giovani del settore giovanile, coach Luca Piccionne è rimasto colpito dalle sue qualità, chiedendo con convinzione alla società di inserirla stabilmente nel roster della Serie A2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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