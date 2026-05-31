Attilio Pierro ha annunciato l'uscita da Forza Italia, puntando a unirsi al movimento di Vannacci. La decisione è stata comunicata in un contesto di tensioni interne al partito. Si discute anche sulla possibile entrata di Federico Conte nel nuovo scenario politico. La situazione ha generato un certo fermento tra gli iscritti, con ripercussioni sulla stabilità del gruppo.

? Domande chiave Perché Attilio Pierro ha deciso di abbandonare Forza Italia?. Come influirà l'eventuale ingresso di Federico Conte nel partito?. Chi sono i dirigenti che contestano le nuove nomine di Celano?. Quali conseguenze avrà il movimento di Vannacci sul consenso salernitano?.? In Breve Dissenso interno a Salerno per la nomina di un nuovo vice segretario da Roberto Celano.. Critiche al modello gestionale accentrato del coordinatore regionale Fulvio Martusciello.. Possibile ingresso di Federico Conte nel gruppo guidato da Antonio Tajani.. Tensioni tra base e vertici per la gestione delle cariche in provincia di Salerno.. Attilio Pierro punta al coordinamento provinciale con il movimento di Vannacci: fermento a Salerno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, Pierro punta al movimento di Vannacci: crisi in Forza Italia

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