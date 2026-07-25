Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo, ma la decisione sulla sua partecipazione a Cincinnati e agli US Open sarà presa all’ultimo momento. Il suo nome appare nelle liste di ingresso per entrambi i tornei, ma non è ancora confermato se effettivamente giocherà. Restano quindi in sospeso le sue presenze nelle due competizioni americane.

Il nome di Carlos Alcaraz figura sia nell’entry-list del Masters1000 di Cincinnati sia in quella degli US Open, ma la presenza dello spagnolo nei due appuntamenti americani non può ancora essere considerata certa. Il recupero dall’infortunio al polso destro procede, tuttavia la decisione definitiva verrà presa soltanto nelle fasi finali della preparazione, quando il suo staff potrà valutare la risposta del fisico a carichi di lavoro più elevati. L’attuale numero 3 del ranking ATP è fermo da oltre tre mesi e ha dovuto rinunciare a due dei momenti più importanti della stagione, il Roland Garros e Wimbledon. Un’assenza pesante per un giocatore... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Il rientro di Carlos Alcaraz resta un’incognita: la decisione sarà presa all’ultimo

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