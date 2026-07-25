Tredici arredi storici, originariamente destinati alla Villa Reale e partiti nel 1920, sono tornati a Monza dopo circa un secolo. Gli arredi, usati dall’ambasciata d’Italia a Londra dagli anni '20, sono stati recuperati e trasferiti nella loro sede originale. Il ritorno si inserisce in un progetto di recupero di beni storici appartenuti alla Villa Reale. Nessun dettaglio sulle modalità del recupero o sui soggetti coinvolti.

Sono tornati a casa dopo quasi un secolo, riportando con sé il profumo delle stanze reali e il peso silenzioso della storia: tredici arredi storici appartenuti alla Villa Reale, partiti nel 1920 per arredare sedi diplomatiche e approdati attorno al 1926 all’ Ambasciata d’Italia a Londra, hanno fatto ritorno a Monza. Una restituzione dal valore culturale profondo, che ricuce un filo interrotto e restituisce identità a oggetti rimasti per decenni oltre Manica. Il rientro è stato avviato mesi fa, dopo che l’Ambasciata ha segnalato la presenza di beni recanti targhe e marchi degli inventari sabaudi del 1881 e del 1908, quando si censivano mobili, arredi sacri e suppellettili della Dotazione della Corona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il recupero degli arredi da Londra. Tornano in Villa dopo un secolo i mobili destinati all’ambasciata

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