Il Paris Saint-Germain ha avviato trattative con il Manchester City per ingaggiare Rodri, campione del mondo. Il centrocampista è ancora in fase di negoziazione per il rinnovo con il club inglese, mentre il club francese valuta un possibile acquisto. I contatti tra le due società sono in corso, e il PSG sta considerando questa operazione come un potenziale rafforzamento del reparto centrale. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle valutazioni interne.

Rodri diventa un’idea concreta per il PSG: contatti con il City e riflessioni interne su un colpo che può cambiare il centrocampo. Il PSG continua a monitorare con attenzione il mercato internazionale e, nelle ultime settimane, ha rivolto lo sguardo verso uno dei centrocampisti più influenti del panorama europeo: Rodri, fresco campione del mondo con la Spagna. Il giocatore del Manchester City è attualmente impegnato nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club inglese, ma l’accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, lasciando aperti spiragli che il Paris Saint?Germain sta valutando con grande interesse. Ultime notizie... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il PSG su Rodri, il campione del mondo ancora in trattativa per il rinnovo con il Manchester City

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