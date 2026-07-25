Una fragranza al cocco disponibile a meno di 30 euro promette di evocare l’atmosfera della crema solare con una sola vaporizzazione. La sua presenza si percepisce subito, creando una sensazione di vacanza anche in ambienti quotidiani come l’ufficio. La fragranza si può trovare in diversi negozi di cosmetici e online, ed è apprezzata per la sua capacità di richiamare l’odore estivo del cocco.

Una fragranza che si trova anche a meno di 30 euro e, a mio avviso, ha un superpotere: basta una vaporizzazione per farmi sentire immediatamente in vacanza, poco importa se mi trovo semplicemente alla mia postazione di lavoro. Mi basta chiudere gli occhi per ritrovarmi su una spiaggia tropicale, con il sole sulla pelle e il rumore del mare in sottofondo. Non stiamo parlando di una composizione complessa o carica di mistero, ma dell'inconfondibile odore della crema solare appena stesa sulla pelle calda. Non male, vero? Perché il monoï profuma immediatamente d'estate Prima di tutto, una precisazione: il monoï non è semplicemente «profumo di cocco». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il profumo al cocco da provare se amate l'odore della crema solare

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Proviamo lacqua profumata al cocco di Sol de Janeiro

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Temi più discussi: Il profumo fresco che ricorda la crema solare dopo la spiaggia; Ogni volta che indosso questo profumo mi sento come su una spiaggia a Bora Bora; I profumi tropicali che fanno sentire in vacanza anche in città; Profumi, la stagione punta sul gourmand: tra ricordi, leggerezza e accordi gioiosi.

Ho usato la nuova crema corpo della leocrema al profumo di cocco e vaniglia, adesso sono profumats come un muffin gigante ed il gatto trova molto interessante annusarmi. Son soddisfazioni. x.com

Cercando una vaniglia davvero morbida, simile alla pelle! reddit

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