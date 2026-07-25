L'esame di licenza elementare rappresentava il primo grande test scolastico, con la prova scritta del “componimento” considerata la più impegnativa. Ricordo che si svolgeva in quinta elementare e segnava una tappa importante nel percorso scolastico. La prova consisteva nel scrivere un testo su un argomento assegnato, mettendo alla prova capacità di composizione e di espressione scritta. Era un momento che restava impresso nella memoria degli studenti di allora.

Ai miei tempi, il primo scoglio affiorante dalle acque agitate della scuola era l’esame di licenza elementare, in quinta, con la prova scritta più impegnativa: il “componimento”. Vale a dire, un piccolo tema in cui, a differenza del “dettato”, potevi sentirti libero di volare. Un volo controllato naturalmente, come quello di un aquilone, con lo spago tenuto dal polso fermo della maestra che ci aveva accolti analfabeti cinque anni prima e, probabilmente, dopo il superamento dell’esame di Stato ci avrebbe assegnato il nostro primo titolo di studio. Un risultato per niente scontato, se nelle famiglie serpeggiava una giusta apprensione per questo giudizio esterno, da tempo abolito, perché, se è vero che gli esami nella vita non finiscono mai, c’è sempre una prima volta in cui tutto ha inizio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il primo esame non si scorda mai. La quinta elementare nel ricordo di Fiori

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