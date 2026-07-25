Il ’Pride’ compie dieci anni Torna il corteo arcobaleno
Oggi pomeriggio si svolge la decima edizione del Rimini Summer Pride, con una parata lungo il lungomare. L’evento celebra dieci anni di manifestazioni dedicate ai diritti civili, con musica, colori e rivendicazioni. La manifestazione è il principale momento dell’appuntamento annuale che si tiene a Rimini e coinvolge numerosi partecipanti. La parata attraversa la zona costiera della città, attirando pubblico e media.
Dieci anni di colori, musica e rivendicazioni sono pronti a invadere il lungomare di Rimini. Oggi pomeriggio torna l’appuntamento centrale del Rimini Summer Pride, che celebra la sua decima edizione con la grande parata lungo il mare. Il ritrovo è fissato dalle 17 in piazzale Kennedy, da dove alle 18 partirà il corteo accompagnato da carri, musica, associazioni e realtà del territorio, con in testa il trenino delle famiglie arcobaleno. La parata attraverserà il Parco del mare e il lungomare Tintori fino a raggiungere, intorno alle 20, il Parco Fellini. Qui la festa continuerà fino a notte tra interventi, ospiti e performance. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono previste diverse modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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