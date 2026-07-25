Oggi pomeriggio si svolge la decima edizione del Rimini Summer Pride, con una parata lungo il lungomare. L’evento celebra dieci anni di manifestazioni dedicate ai diritti civili, con musica, colori e rivendicazioni. La manifestazione è il principale momento dell’appuntamento annuale che si tiene a Rimini e coinvolge numerosi partecipanti. La parata attraversa la zona costiera della città, attirando pubblico e media.

Dieci anni di colori, musica e rivendicazioni sono pronti a invadere il lungomare di Rimini. Oggi pomeriggio torna l’appuntamento centrale del Rimini Summer Pride, che celebra la sua decima edizione con la grande parata lungo il mare. Il ritrovo è fissato dalle 17 in piazzale Kennedy, da dove alle 18 partirà il corteo accompagnato da carri, musica, associazioni e realtà del territorio, con in testa il trenino delle famiglie arcobaleno. La parata attraverserà il Parco del mare e il lungomare Tintori fino a raggiungere, intorno alle 20, il Parco Fellini. Qui la festa continuerà fino a notte tra interventi, ospiti e performance. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sono previste diverse modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’Pride’ compie dieci anni. Torna il corteo arcobaleno

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