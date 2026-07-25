Il presidente del Trapani aggredito da un tifoso | Un agguato trasportato d'urgenza in ospedale

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Trapani è stato aggredito da un tifoso e trasportato in ospedale in condizioni di emergenza. L'episodio è stato descritto come un agguato, definito vile e premeditato. Non sono state fornite ulteriori dettagli sull'identità dell'aggressore o sulle circostanze dell'evento. La polizia sta conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

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Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato aggredito e trasportato successivamente d'urgenza in ospedale: "Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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