Il presidente del Trapani aggredito da un tifoso | Un agguato trasportato d'urgenza in ospedale

Il presidente del Trapani è stato aggredito da un tifoso e trasportato in ospedale in condizioni di emergenza. L'episodio è stato descritto come un agguato, definito vile e premeditato. Non sono state fornite ulteriori dettagli sull'identità dell'aggressore o sulle circostanze dell'evento. La polizia sta conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è stato aggredito e trasportato successivamente d'urgenza in ospedale: "Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Antonini aggredito: ricoverato il presidente del Trapani. Il club: Agguato vile e premeditato x.com

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