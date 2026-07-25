Il preparatore atletico | Ringrazio la società e tutta Reggio Emilia Bencardino lascia dopo tre stagioni | La famiglia viene prima

Dopo tre stagioni, il preparatore atletico lascia la Pallacanestro Reggiana. In una dichiarazione, ha ringraziato la società e tutta la città di Reggio Emilia. Ha spiegato che la decisione è motivata dal bisogno di mettere la famiglia al primo posto. Bencardino ha lavorato come parte dello staff tecnico, occupandosi principalmente del condizionamento fisico, e ha collaborato con il coach Dimitris Priftis in diverse occasioni.

Molto più di un preparatore atletico. La Pallacanestro Reggiana è costretta a salutare Sandro Bencardino, colonna dello staff di coach Dimitris Priftis di cui ha sempre curato la parte di condizionamento fisico in questo triennio, ma anche in tante avventure precedenti. Il quotato professionista di origine senese deve infatti mettere in stand-by la propria carriera per stare vicino agli affetti più cari in un momento molto delicato. "Non è per niente semplice dover salutare questa società, lo staff e la città che mi ha accolto a braccia aperte fin dal primo giorno e mi ha fatto sentire in famiglia per tre magnifici anni – ha spiegato Bencardino - Oggi, per motivi familiari, sono costretto a lasciare il ruolo di preparatore atletico di Pallacanestro Reggiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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