Il piazzamento finale di Davide Piganzoli al Tour de France | il risultato dopo la top-10 al Giro d’Italia e il ritiro di Vingegaard

Notizia in breve

Nella ventesima tappa del Tour de France, una frazione di 170,9 chilometri da Le Bourg d’Oisans a Alpe d’Huez, Davide Piganzoli ha concluso in 15ª posizione. Il risultato arriva dopo aver ottenuto una top-10 al Giro d’Italia e in seguito al ritiro di un altro corridore. Piganzoli si è staccato di 8 minuti e 51 secondi dal vincitore Richard Carapaz.