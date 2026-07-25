Il piazzamento finale di Davide Piganzoli al Tour de France | il risultato dopo la top-10 al Giro d’Italia e il ritiro di Vingegaard
Nella ventesima tappa del Tour de France, una frazione di 170,9 chilometri da Le Bourg d’Oisans a Alpe d’Huez, Davide Piganzoli ha concluso in 15ª posizione. Il risultato arriva dopo aver ottenuto una top-10 al Giro d’Italia e in seguito al ritiro di un altro corridore. Piganzoli si è staccato di 8 minuti e 51 secondi dal vincitore Richard Carapaz.
Nella ventesima tappa del Tour de France, la frazione regina Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri, Davide Piganzoli taglia il traguardo con un più che positivo quindicesimo posto, staccato di 8’51” dal vincitore Richard Carapaz. Il corridore italiano del Team Visma Lease a Bike, nel pieno rispetto dei piani varati dalla squadra, parte all’attacco con i compagni nella fuga di giornata per provare a cogliere il successo di tappa grazie alla strategia che puntava a lanciare, nel momento decisivo, lo statunitense Sepp Kuss poi sfortunato protagonista nel finale. Piganzoli, dopo l’ottimo piazzamento in Top 10 con cui ha concluso il... 🔗 Leggi su Oasport.it
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