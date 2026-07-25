Un incendio di vaste proporzioni ha causato oltre 220mila evacuazioni tra Spagna e Francia. A Madrid, le fiamme sono state così intense da far percepire il fumo in centro città. A Bordeaux, circa 141mila persone sono state allontanate dalle aree colpite, tra cui la regione vinicola e turistica. Le fiamme proseguono a bruciare senza sosta, interessando ampi territori e causando evacuazioni di massa.

Oltre 220mila evacuati a causa di incendi fuori controllo in Spagna e Francia. Le fiamme continuano a devastare la celebre regione vinicola e turistica di Bordeaux e l'area circostante Madrid, dove, già in mattinata, l'odore di fumo aveva raggiunto le strade della capitale. Ieri, due distinti incendi boschivi nella parte occidentale della regione di Madrid si sono uniti formando un rogo di vaste proporzioni, che ha rischiato di fondersi con un altro incendio nella vicina regione di Castiglia e León. Circa 25mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni - tra cui 1.200 anziani e disabili - secondo quanto riferito dalle autorità, che hanno definito l'incendio "il peggiore nella storia della regione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il peggior incendio nella storia di Madrid e 141mila evacuati a Bordeaux: inferno di fuoco

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Incendio en la Torre Moeve de Madrid: evacuados los trabajadores del edificio

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