il pd ai miogni porta anche buone notizie

Notizia in breve

Una delegazione del Partito Democratico, composta dal senatore e dalla deputata di Varese, ha visitato il carcere di Varese, noto come Miogni. Durante la visita, i rappresentanti hanno avuto modo di osservare direttamente le strutture e le condizioni della struttura penitenziaria. La visita si inserisce in un ciclo di incontri istituzionali condotti dal partito in diverse realtà locali. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata in merito ai contenuti dell'incontro.