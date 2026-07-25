Il Pd ai Miogni porta anche buone notizie
Una delegazione del Partito Democratico, composta dal senatore e dalla deputata di Varese, ha visitato il carcere di Varese, noto come Miogni. Durante la visita, i rappresentanti hanno avuto modo di osservare direttamente le strutture e le condizioni della struttura penitenziaria. La visita si inserisce in un ciclo di incontri istituzionali condotti dal partito in diverse realtà locali. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata in merito ai contenuti dell'incontro.
Il Pd in visita al carcere di Varese. Una delegazione composta dal senatore varesino Alessandro Alfieri e dalla deputata Lia Quartapelle ha potuto toccare con mano la realtà dei Miogni. Il sopralluogo si è svolto nell’ambito dell’iniziativa nazionale Pd “Bisogna aver visto“ promossa per accendere l’attenzione sulle condizioni del sistema penitenziario. Il primo dato da sottolineare è quello del sovraffollamento della struttura. Una situazione che si protrae da tempo, già emersa dalla recente visita organizzata dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, quando era stata riscontrata la presenza di 97 detenuti a fronte della capienza prevista di 53. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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