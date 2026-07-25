Il parcheggio Zucchi, gestito fino a ora tramite una convenzione, sarà oggetto di risoluzione consensuale. La gestione dell’area di sosta, importante per l’accessibilità del centro storico, sarà affidata a un nuovo accordo. La convenzione precedente è stata definita priva di senso giuridico e poco trasparente, senza offrire vantaggi concreti al Comune. La decisione di rescindere l’accordo è stata presa senza specificare i dettagli dell’intesa futura.

Ben venga il recupero della gestione di un’area di sosta fondamentale per l’accessibilità del centro storico, ma la convenzione che ora si andrà a risolvere consensualmente era un atto privo di senso giuridico, senza un vero vantaggio per il Comune e ben poco trasparente". Così Giovanni Tarquini, capogruppo della lista Civica per Reggio Emilia, commenta l’accordo tra il Comune e l’imprenditore Filippo Lodetti Alliata per rescindere consensualmente la concessione dell’area del parcheggio Zucchi, prima della scadenza del termine del 2038. Un’operazione che comporta un esborso per le casse pubbliche di 4,6 milioni. Tarquini punta poi i fari su un altro aspetto "ancora meno sensato e trasparente" e cioè "l’avvenuto affidamento diretto al medesimo concessionario di aree di parcheggio della Mediopadana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il parcheggio Zucchi: "Atto privo di senso. Ora un accordo opaco e senza vantaggi"

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