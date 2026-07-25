L’Arno Toscana Garden ha annunciato Francesco Pitto come nuovo allenatore. La squadra, dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, ha scelto di affidarsi di nuovo a un tecnico già presente nella passata stagione, in coppia con Marco Nuti. La decisione arriva dopo la riorganizzazione del club, con il presidente che ha deciso di puntare sulla stessa guida tecnica per la prossima stagione.

L’Arno Toscana Garden ha affidato la panchina a Francesco Pitto. Dopo l’autoretrocessione dalla B in C, il presidente Andrea Volterrani ha richiamato alla guida della nuova squadra biancoverde un tecnico già sperimentato (in coppia con Marco Nuti) nel corso della scorsa stagione. Come si ricorderà, L’Arno partì con Piccinetti alla conduzione, sostituito poi dalla coppia Nuti-Pitto, a loro volta rilevati da Santini e Caramelli. Ben cinque tecnici occorsero per portare a termine una stagione complicata. Ora Pitto è pronto a ripartire in una nuova annata per un percorso fondato sull’entusiasmo, la crescita e la voglia di costruire un futuro. "Ringrazio la società – ha detto Pitto – per aver risposto la fiducia in me, coinvolgendomi in questo progetto di ripartenza, che ho sposato fin da subito con entusiasmo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il nuovo corso dell’Arno Toscana. La panchina va a Francesco Pitto

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