Il Napoli ha bisogno di acquistare un attaccante di livello per rafforzare la rosa. Durante una conferenza stampa, un dirigente sportivo ha parlato di possibili operazioni di mercato senza fare nomi ufficiali. Le dichiarazioni sono state molto evasive e sembrano nascondere dettagli specifici sui piani futuri della squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata riguardo a nuovi acquisti o cessioni.

Allegri conosce l’abc del pallone. La bravura di un direttore sportivo si misura dalle bugie che è in grado di dire ai giornalisti. E noi speriamo che l’altro giorno, in conferenza, Giovanni Manna ne abbia dette tantissime. Perché non possiamo credere, e non crediamo infatti, che il Napoli non si muova sul mercato. Il Napoli farà mercato. Lo farà nelle seconda metà di agosto. E secondo noi sarà un mercato esplosivo, sorprendente. Massimiliano Allegri è un tecnico che sa di calcio. Bada al sodo. Basta aver ascoltato le sue parole (magari anche non tutte!) in questi anni. Conta non prendere gol e ovviamente segnarne. Il Napoli quindi non si presenterà a settembre solo con Hojlund o ad esempio con Hojlund e Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Napoli, se vuole essere competitivo, dovrà comprare un altro attaccante forte

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