L'Ancona ha annunciato che la squadra dello scorso campionato dovrà essere completamente rivoluzionata. La società sta lavorando per sostituire i giocatori che hanno lasciato o lo faranno presto, e sono in attesa di conoscere le prime riconferme. La campagna di calciomercato si apre con l’obiettivo di riempire i vuoti lasciati dalle partenze. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma il processo di rinnovamento è già iniziato.

Ancona in attesa delle prime riconferme dalla squadra dello scorso campionato. Senza rinunciare a guardare avanti, a quel calciomercato che presto dovrà permettere allo staff tecnico e alla società di riempire gli spazi lasciati vuoti da chi lascerà o ha già lasciato l’Ancona. In sintesi: ha già salutato i dorici Gerbaudo, approdato all’Ostiamare. Pronti a lasciare la maglia con il cavaliere armato: i portieri Salvati e Mengucci, che sono classe 2005 e non rientrano più tra i cosiddetti under, il difensore Sparandeo, gli esterni d’attacco Cericola e Battista, il centrocampista Maspero, gli attaccanti Kouko e Babbi. Sul ruolo del prossimo portiere ci sarebbero in corso diverse valutazioni, e non sarà facile sostituire un estremo difensore che ha disputato un campionato di alto livello come Salvati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Altro che zoccolo duro: l’Ancona dovrà per forza essere rivoluzionata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Farian Sabahi:«C’è uno zoccolo duro di 15 milioni di iraniani che sta coi pasdaran»

Argomenti più discussi: Lanuvio Campoleone: la base c'è. Tempesta avrà il suo zoccolo duro; Marotta: 'Bastoni è contento all'Inter, penso che resterà con noi'; Elezioni comunali, Morrone (Lega): Sinistra canta vittoria ma zoccolo duro si assottiglia; Cosa voleva Agnelli. Addio Juve? Vi spiego, Marotta da Ronaldo a Paratici: Era del Brindisi….

My two cents: credo che buona parte del dominio recente dell'Inter si fondi anche sull'avere uno zoccolo duro di giocatori a) italiani (o quasi; #Stankovic lo sarebbe) e b) se possibile, interisti. In quest'ottica, #Mancini e #Palestra + il figlio di Deki mi farebbero f x.com