Altro che zoccolo duro | l’Ancona dovrà per forza essere rivoluzionata

Da sport.quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Ancona ha annunciato che la squadra dello scorso campionato dovrà essere completamente rivoluzionata. La società sta lavorando per sostituire i giocatori che hanno lasciato o lo faranno presto, e sono in attesa di conoscere le prime riconferme. La campagna di calciomercato si apre con l’obiettivo di riempire i vuoti lasciati dalle partenze. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma il processo di rinnovamento è già iniziato.

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Ancona in attesa delle prime riconferme dalla squadra dello scorso campionato. Senza rinunciare a guardare avanti, a quel calciomercato che presto dovrà permettere allo staff tecnico e alla società di riempire gli spazi lasciati vuoti da chi lascerà o ha già lasciato l’Ancona. In sintesi: ha già salutato i dorici Gerbaudo, approdato all’Ostiamare. Pronti a lasciare la maglia con il cavaliere armato: i portieri Salvati e Mengucci, che sono classe 2005 e non rientrano più tra i cosiddetti under, il difensore Sparandeo, gli esterni d’attacco Cericola e Battista, il centrocampista Maspero, gli attaccanti Kouko e Babbi. Sul ruolo del prossimo portiere ci sarebbero in corso diverse valutazioni, e non sarà facile sostituire un estremo difensore che ha disputato un campionato di alto livello come Salvati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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