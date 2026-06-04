Altro che zoccolo duro | l’Ancona dovrà per forza essere rivoluzionata
L'Ancona ha annunciato che la squadra dello scorso campionato dovrà essere completamente rivoluzionata. La società sta lavorando per sostituire i giocatori che hanno lasciato o lo faranno presto, e sono in attesa di conoscere le prime riconferme. La campagna di calciomercato si apre con l’obiettivo di riempire i vuoti lasciati dalle partenze. Nessuna conferma ufficiale sui nomi, ma il processo di rinnovamento è già iniziato.
Ancona in attesa delle prime riconferme dalla squadra dello scorso campionato. Senza rinunciare a guardare avanti, a quel calciomercato che presto dovrà permettere allo staff tecnico e alla società di riempire gli spazi lasciati vuoti da chi lascerà o ha già lasciato l’Ancona. In sintesi: ha già salutato i dorici Gerbaudo, approdato all’Ostiamare. Pronti a lasciare la maglia con il cavaliere armato: i portieri Salvati e Mengucci, che sono classe 2005 e non rientrano più tra i cosiddetti under, il difensore Sparandeo, gli esterni d’attacco Cericola e Battista, il centrocampista Maspero, gli attaccanti Kouko e Babbi. Sul ruolo del prossimo portiere ci sarebbero in corso diverse valutazioni, e non sarà facile sostituire un estremo difensore che ha disputato un campionato di alto livello come Salvati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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My two cents: credo che buona parte del dominio recente dell'Inter si fondi anche sull'avere uno zoccolo duro di giocatori a) italiani (o quasi; #Stankovic lo sarebbe) e b) se possibile, interisti. In quest'ottica, #Mancini e #Palestra + il figlio di Deki mi farebbero f x.com
Il presidente Beppe Marotta ha sempre insistito sul fatto che vuole uno zoccolo duro di calciatori italiani nella rosa dell'Inter. Una sorta di fondamenta su cui creare una squadra vincente. Ma in estate almeno tre di loro lasceranno Appiano Gentile. Da un lat facebook