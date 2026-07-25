Il Napoli irrompe su Vlahovic contatti tra Manna e l’ex Juve | la strategia dei partenopei per anticipare la concorrenza
Il Napoli ha avviato contatti con l’entourage di Vlahovic per un possibile trasferimento. La trattativa sarà avviata solo dopo la cessione di uno tra Lukaku e Lucca. Non sono stati resi noti dettagli sulle negoziazioni o sui tempi. La strategia dei partenopei mira a anticipare la concorrenza sul mercato. Non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle società coinvolte.
di Francesco Spagnolo Contatti fra il Napoli e l’entourage di Vlahovic per trasferirsi in azzurro. L’affondo ci sarà solamente dopo aver ceduto uno fra Lukaku e Lucca. Il futuro di Vlahovic resta un rebus, ma l’attaccante serbo non sembra avere alcuna fretta di sciogliere i nodi. La priorità per il bomber resta un eventuale prolungamento con la Juventus, anche se le pretese economiche rendono la strada decisamente in salita. Come scritto da Tuttosport, a richiesta base parla di un accordo biennale da circa 7 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere un ricco premio all’accordo. Proprio su quest’ultima cifra la società bianconera chiede un netto taglio al serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Sorloth Juve, irrompe il Napoli: la strategia di Manna e Allegri per bruciare i bianconeriIl Napoli ha modificato la propria strategia nella trattativa per l’attaccante norvegese, dopo una telefonata tra i vertici del club e l’allenatore.
Il Napoli in pressing su Vicario: la carta di Manna per anticipare la Juve e regalare il portiere ad AllegriIl Napoli punta ancora a Vicario e valuta di offrire Milinkovic-Savic nel tentativo di anticipare la Juventus e portare il portiere a disposizione di...
Argomenti più discussi: Calciomercato Roma, l'Al-Hilal irrompe su Summerville: la situazione; ULTIM'ORA - Summerville, irrompe l'Al Hilal: presentata offerta importante! Tocca a lui decidere, la Roma...; Lukaku, irrompe il Fenerbahce! Dalla Turchia: Primi contatti e nei prossimi giorni in Italia; Anche l'Al Hilal irrompe su Summerville: offerta super al giocatore, la Roma rischia di perderlo.
Napoli irrompe su Costantino Favasuli Accordo di massima tra il Napoli e Costantino Favasuli per un contratto fino al 2031 con opzione per il 2032. Il #Napoli è ora in testa alla corsa per cercare di assicurarsi il terzino destro del Catanzaro Fonte: @NicoSchira x.com
#Zerbin lascia definitivamente il #Napoli: accordo raggiunto con il #Frosinone Contratto triennale per l’esterno: tutti i dettagli su #TuttoNapoli.net #Napoli facebook