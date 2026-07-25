Il Napoli ha avviato contatti con l’entourage di Vlahovic per un possibile trasferimento. La trattativa sarà avviata solo dopo la cessione di uno tra Lukaku e Lucca. Non sono stati resi noti dettagli sulle negoziazioni o sui tempi. La strategia dei partenopei mira a anticipare la concorrenza sul mercato. Non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle società coinvolte.

di Francesco Spagnolo Contatti fra il Napoli e l’entourage di Vlahovic per trasferirsi in azzurro. L’affondo ci sarà solamente dopo aver ceduto uno fra Lukaku e Lucca. Il futuro di Vlahovic resta un rebus, ma l’attaccante serbo non sembra avere alcuna fretta di sciogliere i nodi. La priorità per il bomber resta un eventuale prolungamento con la Juventus, anche se le pretese economiche rendono la strada decisamente in salita. Come scritto da Tuttosport, a richiesta base parla di un accordo biennale da circa 7 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere un ricco premio all’accordo. Proprio su quest’ultima cifra la società bianconera chiede un netto taglio al serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il Napoli irrompe su Vlahovic, contatti tra Manna e l’ex Juve: la strategia dei partenopei per anticipare la concorrenza

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