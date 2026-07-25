Il Napoli irrompe su Vlahovic contatti tra Manna e l’ex Juve | la strategia dei partenopei per anticipare la concorrenza

Da juventusnews24.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Napoli ha avviato contatti con l’entourage di Vlahovic per un possibile trasferimento. La trattativa sarà avviata solo dopo la cessione di uno tra Lukaku e Lucca. Non sono stati resi noti dettagli sulle negoziazioni o sui tempi. La strategia dei partenopei mira a anticipare la concorrenza sul mercato. Non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle società coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Francesco Spagnolo Contatti fra il Napoli e l’entourage di Vlahovic per trasferirsi in azzurro. L’affondo ci sarà solamente dopo aver ceduto uno fra Lukaku e Lucca. Il futuro di Vlahovic resta un rebus, ma l’attaccante serbo non sembra avere alcuna fretta di sciogliere i nodi. La priorità per il bomber resta un eventuale prolungamento con la Juventus, anche se le pretese economiche rendono la strada decisamente in salita. Come scritto da Tuttosport, a richiesta base parla di un accordo biennale da circa 7 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere un ricco premio all’accordo. Proprio su quest’ultima cifra la società bianconera chiede un netto taglio al serbo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

il napoli irrompe su vlahovic contatti tra manna e l8217ex juve la strategia dei partenopei per anticipare la concorrenza
© Juventusnews24.com - Il Napoli irrompe su Vlahovic, contatti tra Manna e l’ex Juve: la strategia dei partenopei per anticipare la concorrenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sorloth Juve, irrompe il Napoli: la strategia di Manna e Allegri per bruciare i bianconeriIl Napoli ha modificato la propria strategia nella trattativa per l’attaccante norvegese, dopo una telefonata tra i vertici del club e l’allenatore.

Il Napoli in pressing su Vicario: la carta di Manna per anticipare la Juve e regalare il portiere ad AllegriIl Napoli punta ancora a Vicario e valuta di offrire Milinkovic-Savic nel tentativo di anticipare la Juventus e portare il portiere a disposizione di...

Argomenti più discussi: Calciomercato Roma, l'Al-Hilal irrompe su Summerville: la situazione; ULTIM'ORA - Summerville, irrompe l'Al Hilal: presentata offerta importante! Tocca a lui decidere, la Roma...; Lukaku, irrompe il Fenerbahce! Dalla Turchia: Primi contatti e nei prossimi giorni in Italia; Anche l'Al Hilal irrompe su Summerville: offerta super al giocatore, la Roma rischia di perderlo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web