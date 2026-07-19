Il Napoli punta ancora a Vicario e valuta di offrire Milinkovic-Savic nel tentativo di anticipare la Juventus e portare il portiere a disposizione di Allegri. La trattativa con il Chelsea coinvolge anche questa possibilità, con il club partenopeo che continua a spingere per chiudere l'accordo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

di Francesco Spagnolo Il Napoli non molla la pista Vicario. Manna ragiona sulla possibilità di inserire Milinkovic-Savic nella trattativa con il Chelsea. La Juve resta alla finestra. Il calciomercato estivo si accende attorno ai pali della Serie A, con un intreccio suggestivo che potrebbe ridisegnare le gerarchie dei portieri in Europa. Al centro dei riflettori c’è il profilo del Vicario, l’estremo difensore del Tottenham che sta attirando le attenzioni delle big italiane. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport, il Napoli starebbe studiando una mossa di mercato per riportare in Italia l’ex portiere dell’Empoli, nel tentativo di anticipare la concorrenza della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Il Napoli in pressing su Vicario: la carta di Manna per anticipare la Juve e regalare il portiere ad Allegri

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