Il Milan pareggia a Glasgow e Mario Gila esce infortunato all’esordio

Il Milan ha pareggiato a Glasgow nella prima uscita ufficiale della stagione, con un risultato che conferma il recente avvio di campionato. Durante la partita, un giocatore ha subito un infortunio all’esordio e ha dovuto lasciare il campo. La gara si è conclusa con un pareggio, segnando l’inizio della nuova fase con l’allenatore Amorim.

2026-07-25 18:03:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lui Milano L'”era Amorim” e il suo precampionato iniziano con un pareggio. e qualche problema fisico occasionale. Lo spagnolo Mario Gila, esordito nella ripresa, è uscito con problemi fisici e gli esami verranno fatti domani. Come racconta Antonio Vitiello a ‘Milan News’, “Mario Gila Sentì rigidità alla coscia e preferì fermarsi. Domani, in via precauzionale, verranno effettuati gli esami strumentali.” Il Milan pareggia il 2-0 iniziale (Il Celtic aveva già vinto prima della mezz’ora con i gol di Durán e Forrest) nel secondo tempo, dopo una doppietta da una delle sue giovani promesse: Francesco Camarda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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