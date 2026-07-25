Il Napoli deve ridurre la rosa prima di poter aggiungere nuovi giocatori, poiché le liste sono quasi complete. La priorità è rafforzare la difesa, con Favasuli ancora in vantaggio per un eventuale inserimento. La squadra sta valutando le uscite per poter fare spazio a eventuali nuovi acquisti. Non ci sono ancora annunci ufficiali su eventuali cessioni o arrivi, ma il mercato rimane aperto.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, ma prima di poter inserire nuovi elementi dovrà alleggerire una rosa ormai vicina al limite delle liste. Come racconta Il Mattino, Massimiliano Allegri, dopo la prima settimana di ritiro a Dimaro, ha ormai definito gran parte delle proprie valutazioni, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a gestire una situazione complessa tra uscite e nuovi innesti. Secondo Il Mattino, gli slot disponibili sono praticamente esauriti e il Napoli, almeno nell’immediato, può intervenire soltanto su profili Under 23. La situazione coinvolge anche alcuni giocatori attualmente in organico come Obaretin, Folorunsho e Lindstrom, mentre resta da chiarire il futuro di Giovane e di uno tra Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku, destinato a lasciare il club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, liste piene e mercato bloccato: priorità alla difesa, Favasuli resta in pole”

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