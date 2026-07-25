Alfio Russo, noto come il “Gran Siciliano” del giornalismo, è ricordato per il suo stile di conduzione. Come direttore della Nazione e del Corriere della Sera, si sedeva sull’orlo della sedia, pronto a alzarsi se la coerenza lo richiedeva. La sua attenzione all’etica della notizia era evidente nel modo in cui gestiva le notizie, mantenendo ferme posizioni quando necessario. Russo è stato una figura di riferimento nel giornalismo italiano, noto per la sua integrità e rigore professionale.

"In pizzo in pizzo", il “Gran Siciliano“ Alfio Russo, storico direttore della Nazione e del Corriere della Sera così dirigeva: sull’orlo della sedia, pronto ad alzarsi quando la coerenza lo avesse imposto. Esempio di rigore e professionalità a cui Alfio Bonaccorso, direttore esecutivo del Taobuk festival, ha deciso di dedicare la corposa biografia Alfio Russo Il Gran Siciliano alla direzione del “Corriere della Sera” (1961-1968), uscita per Carocci. Per farlo si è avvalendosi anche delle testimonianze di coloro che lavorarono al fianco di Russo: Giulia Borgese, Edgarda Ferri e Sebastiano Grasso. Bonaccorso: la fiducia nei media è ai minimi storici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il “Gran Siciliano“ del giornalismo. Alfio Russo e l’etica della notizia

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