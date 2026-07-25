La premier del Giappone sta perdendo consensi mentre il Paese inizia a uscire da decenni di stagnazione economica. Il suo livello di approvazione si riduce nel momento in cui si registrano segnali di miglioramento nei prezzi e nella crescita. Nonostante i segnali positivi, l'opinione pubblica mostra sfiducia nei confronti dell’attuale amministrazione. La situazione si verifica in un contesto di ripresa economica che non ha ancora rinvigorito completamente il supporto politico della leader.

Il consenso della premier Sanae Takaichi sta scendendo proprio mentre il Giappone comincia finalmente a uscire dal lungo ciclo di prezzi fermi e crescita debole iniziato negli anni Novanta. Il miglioramento si vede nelle imprese e sui mercati, ma tarda ad arrivare nella vita quotidiana dei giapponesi. Dopo lo scoppio della bolla immobiliare e finanziaria, il Giappone ha trascorso più di trent’anni con salari quasi immobili e investimenti prudenti. I consumatori si erano abituati a prezzi stabili o in discesa. Le aziende accumulavano liquidità e rinviavano le decisioni più rischiose. La Banca del Giappone teneva il denaro vicino allo zero, senza riuscire a riaccendere davvero la domanda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Giappone sta uscendo dalla stagnazione, ma la sua premier è sempre meno popolare

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