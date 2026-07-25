Un incendio di vaste proporzioni sta distruggendo ampie aree in Francia e Spagna. Le fiamme si stanno diffondendo rapidamente, con condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco. Circa 220.000 persone sono state evacuate o si trovano nelle zone più colpite, in attesa di assistenza. Le operazioni di evacuazione sono in corso mentre i vigili del fuoco cercano di contenere l’incendio.

L’emergenza incendi in Francia e Spagna continua a mettere sotto pressione l’Europa sud-occidentale. I vasti roghi, alimentati dalle condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, hanno già costretto complessivamente circa 220mila persone a lasciare le proprie abitazioni o a restare confinate nelle aree considerate più esposte. Il quadro più delicato resta quello della Gironda, nel sud-ovest della Francia. Qui un incendio sviluppatosi a nord del bacino di Arcachon sta avanzando da mercoledì e viene seguito con particolare attenzione per la sua direzione, che porta verso l’area metropolitana di Bordeaux. Le autorità locali hanno disposto nuove evacuazioni preventive per ridurre i rischi per residenti e soccorritori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il fuoco sta devastando tutta la regione”. Evacuazioni in corso per l’incendio atroce

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