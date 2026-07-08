Un incendio ha coinvolto uno stabilimento di pellet nella zona artigianale di Concordia Sagittaria, causando la distruzione di un capannone. Durante le operazioni di spegnimento, sono stati coinvolti muletti e serbatoi in fiamme, e la palestra adiacente è stata evacuata. L'incendio è stato spento solo dopo tutta la notte, con i vigili del fuoco ancora sul posto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio.

CONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA ) Un incendio di proporzioni devastanti ha ridotto in cenere lo stabilimento della ditta "R&F" in via Bravin, nel cuore della zona artigianale di Concordia Sagittaria. Il rogo, scoppiato poco prima delle 20 di ieri sera, ha tenuto con il fiato sospeso l'intero territorio per tutta la notte, mobilitando un imponente dispiegamento di soccorsi e oscurando il cielo con una colonna di fumo nero visibile persino dai litorali di Bibione e Lignano. A lottare contro le fiamme, inizialmente altissime e fuori controllo, sono arrivate decine di squadre dei vigili del fuoco. Ai primi soccorritori del distaccamento di... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio nell'azienda di pellet, muletti e serbatoi in fiamme: palestra evacuata. Lotta con il fuoco per tutta la notte. Capannone distrutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, maxi incendio nella notte: in fiamme un capannone con celle frigorifereNella notte un incendio ha interessato un capannone con celle frigorifere in via Cupa Vicinale dell’Olivo, nella zona orientale della città.

Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazione, case a fuocoNella notte una frazione di Asciano è stata evacuata a causa di un incendio che si è sviluppato sul Monte Faeta, interessando sia il versante...

Temi più discussi: Dopo cinque giorni si è finalmente spento l’incendio nell’azienda di dolci a Colledara; Incendio devasta azienda agricola a Gonnosfanadiga, danni per 2 milioni: gara di solidarietà in paese; Incendio nell'azienda dolciaria Lazzaroni a Colledara - VIDEO; Sezze, incendio in azienda agricola: nube nera e allarme fumi.

Incendio nell'azienda dolciaria Lazzaroni a Colledara - VIDEO #teramo #abruzzo #cronaca x.com

Incendio nell'azienda di pellet, muletti e serbatoi in fiamme: evacuata una palestra. Lotta con il fuoco per tutta la notte. Capannone distruttoCONCORDIA SAGITTARIA (VENEZIA ) Un incendio di proporzioni devastanti ha ridotto in cenere lo stabilimento della ditta R&F in via Bravin, nel cuore della zona artigianale ... ilgazzettino.it

Sezze, incendio in azienda agricola: nube nera e allarme fumiLe fiamme sono divampate a Sezze Scalo, domato il rogo ma resta l’allerta per possibili sostanze tossiche nell’aria ... rainews.it