Il frastuomo
L’Arezzo ha presentato la seconda maglia, dopo aver raggiunto i 4.016 abbonati. La scelta del design ha suscitato reazioni critiche tra i tifosi, che hanno espresso commenti duri e senza mezzi termini sui social e sui forum. La discussione riguarda principalmente l’estetica e le scelte stilistiche della nuova divisa, con opinioni contrastanti tra chi la trova poco convincente e chi invece la apprezza. La presentazione ha generato un dibattito acceso tra gli appassionati.
Dopo i 4.016 abbonati, l’Arezzo presenta la seconda maglia: stavolta i tifosi non chiamano la scientifica Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it
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