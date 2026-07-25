il frastuomo

Notizia in breve

L’Arezzo ha presentato la seconda maglia, dopo aver raggiunto i 4.016 abbonati. La scelta del design ha suscitato reazioni critiche tra i tifosi, che hanno espresso commenti duri e senza mezzi termini sui social e sui forum. La discussione riguarda principalmente l’estetica e le scelte stilistiche della nuova divisa, con opinioni contrastanti tra chi la trova poco convincente e chi invece la apprezza. La presentazione ha generato un dibattito acceso tra gli appassionati.