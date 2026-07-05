L'Olimpia Regium conferma quattro giocatori chiave per la prossima stagione di calcio a 5. Tra loro, il portiere Piccioni, il bomber Ruggiero, il jolly Mazzariol e il difensore Valtin Halitjaha, che assumerà il ruolo di capitano. Halitjaha, classe 1995, prende il posto di Edinho, che ha lasciato l’attività agonistica. La squadra riparte così con una base di giocatori esperti e consolidati.

Poker di conferme in casa Olimpia Regium, che riparte da alcuni dei protagonisti del ciclo che ha portato i granata ai playoff di Serie A2 Elite. Il capitano sarà Valtin Halitjaha, classe 1995, che rileva la fascia da Edinho, dopo che quest’ultimo ha abbandonato l’attività agonistica. Cresciuto fin da giovane nel club, Halitjaha è stato una colonna del reparto arretrato e ha firmato numerosi dei successi recenti, senza disdegnare gol importanti. A proposito di gol, rimane in granata anche Giuseppe Ruggiero, classe 1992, che sta recuperando dopo l’operazione arrivata poco prima del ritorno col Lecco, ultima gara stagionale: il "killer", con il bottino di 442 reti (26 nell’ultimo dei nove campionato disputati a Reggio) è il migliore cannoniere all-time dei granata e proverà a riscrivere nuovamente il libro dei record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: confermati il bomber Ruggiero, il portiere Piccioni, il jolly Mazzariol e il difensore Valtin Halitjaha (che sarà il nuovo capitano). L’Olimpia Regium riparte da quattro senatori

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