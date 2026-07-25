L'Odissea di Christopher Nolan ha contribuito a rafforzare l'attenzione sul formato di visione dei film e sulla sala cinematografica come evento esclusivo. Questa tendenza ha portato a una percezione del cinema come esperienza legata principalmente alla fruizione in sala, trascurando l'importanza della pellicola come forma d’arte accessibile in diversi contesti. La discussione si concentra sul fatto che la modalità di visione non altera necessariamente il valore artistico di un film.

L'Odissea di Christopher Nolan sembra aver imposto una radicalizzazione di visione che coglie in pieno la triste ossessione per il formato e per la sala intesa unicamente come evento, facendo perdere la dimensione del cinema come arte trasversale e accessibile a tutti. Da settimane non si parla d'altro. Meme, articoli, reel. Tutti, ma proprio tutti, si sentono in dovere di "spiegare" perché l'Odissea di Christopher Nolan va vista - sottolineiamo il perentorio imperativo - solo ed esclusivamente nel formato analogico Imax 70mm, come concepito dal regista. Con un appunto, che sembra superficiale ma che, invece, è centrale rispetto a quest'ossessione collettiva: nel mondo ci sono solo 41 sale in grado di proiettare il viaggio di Ulisse nel formato originale, di cui - guarda caso - nessuna in Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il formato con cui si vede un film è davvero così importante? (spoiler: no)

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Temi più discussi: Guida ai formati dell’Odissea di Christopher Nolan; Dove vedere Odissea? Quale cinema scegliere (e perché in Italia il film è tagliato); 6 domande sull'IMAX: il pubblico vedrà davvero l'Odissea di Nolan?; Dove vedere l'Odissea di Christopher Nolan a Milano tra i rari cinema Imax e l'unica sala in 70mm della Lombardia.

Il mio problema fondamentale con questo formato reddit

Il formato con cui si vede un film è davvero così importante? (spoiler: no)L'Odissea di Christopher Nolan sembra aver imposto una radicalizzazione di visione che coglie in pieno la triste ossessione per il formato e per la sala intesa unicamente come evento, facendo perdere ... movieplayer.it

L'Odissea è nelle sale ma il pubblico vede davvero il formato IMAX 70mm scelto da Nolan?Per vedere il film come desidera Nolan bisognerà andare nelle sale che proiettano in IMAX 70 mm. Nel mondo, però, ce ne sono solo 41 View on euronews ... msn.com