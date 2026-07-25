il festival delle relazioni ora su youtube

Il Festival delle relazioni si svolgerà su YouTube anche nel 2027, con il tema della bellezza. L’edizione 2026 si è conclusa con successo. La manifestazione ha coinvolto relatori e pubblico attraverso contenuti digitali. Sono stati pubblicati video e interventi disponibili online. La piattaforma ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle edizioni precedenti. La prossima edizione si terrà con focus sulla bellezza, senza ancora una data ufficiale.

Ormai è diventato un appuntamento fisso: nel 2027 il tema sarà quello della bellezza. Intanto è andata in archivio con successo l’edizione 2026 di " Riflessiva - Il Festival delle relazioni ", l’appuntamento pedagogico-culturale per riflettere e confrontarsi su cosa significano oggi le relazioni, realizzato dall’amministrazione Del Chiaro in collaborazione con il centro per le famiglie Piccola Artemisia e con Pedagogia Globale-Nuove Consapevolezze, che da lunedì 27 luglio viene messo a disposizione di tutti, caricando sul canale Youtube del Comune di Capannori le quattro conferenze. Sarà quindi possibile rivedere gli interventi della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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4/4 Festival delle Relazioni 2026 _ Un'Economia di Pace

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