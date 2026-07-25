il fano parte con il piede giusto

Il Fano ha concluso questa mattina i primi tre giorni di ritiro, con il primo giorno di riposo concesso da Fucili. Il tecnico di 54 anni di Fossombrone ha iniziato il lavoro giovedì scorso e ha ricevuto la visita del presidente del club. La squadra si è allenata sotto il sole prima di prendersi la pausa domenicale.

Sotto il sole, l’Alma chiude questa mattina i primi tre giorni di ritiro perché Fucili ha concesso la prima domenica di riposo. Il tecnico 54enne di Fossombrone, giovedì scorso, al suo primo giorno di lavoro ha ricevuto la visita del presidente del club granata. I due avevano già avuto modo di sentirsi in precedenza, per cui si è trattato soprattutto una visita di cortesia, come conferma lo stesso presidente. "È sempre piacevole ritornare sullo stadio dove sei stato ormai tanti anni fa – confessa l’imprenditore Paolo Petrucci – ed è altrettanto piacevole trovare tanti giovani pronti a difendere i colori dell’Alma dentro e fuori dal campo.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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A veteran quietly renovates an abandoned house to give to a poor girl

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