Il doppio volto dell’economia cinese

Un’altra azienda tecnologica cinese ha causato un forte impatto sul mercato dell’intelligenza artificiale, a poco più di un anno dal caso della Deepseek. La notizia si aggiunge a una serie di eventi che indicano tensioni e instabilità nel settore. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause o le conseguenze di questo nuovo episodio. La situazione si inserisce in un quadro di crescente attenzione e preoccupazione riguardo alle aziende di tecnologia in Cina.

A poco più di un anno dal caso della Deepseek, un’altra azienda tecnologica cinese ha dato un tremendo scossone al mercato dell’intelligenza artificiale (ia). Questa volta è stata la Moonshot, che il 17 luglio ha lanciato il suo ultimo modello, Kimi K3, sostenendo che non ha niente da invidiare ai prodotti di punta di rivali come l’OpenAi e l’Anthropic e che – cosa di estrema importanza – funziona a costi nettamente più bassi. Negli Stati Uniti le azioni della Silicon valley sono andate giù in picchiata e tra molti top manager sorge addirittura il dubbio se non sia il caso di togliere le restrizioni all’uso delle tecnologie cinesi. I dati più recenti dicono che le aziende statunitensi ricorrono sempre più a modelli di ia cinesi perché quelli locali costano troppo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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The Ming Tribute Paradox: Economics of Imperial Peace

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