Nel secondo trimestre del 2026 l’economia cinese ha registrato una crescita del 4,3 per cento, la più bassa degli ultimi tre anni. Rispetto ai tre mesi precedenti, quando il PIL era cresciuto del 5 per cento, si è verificato un calo di 0,7 punti percentuali.

Nel secondo trimestre del 2026 l’economia cinese ha fatto registrare la crescita minore degli ultimi tre anni. Nel periodo tra aprile e giugno la crescita del PIL cinese si è attestata al 4,3 per cento, in calo rispetto al 5 per cento del primo trimestre. Per la seconda economia del mondo è un dato negativo, al di sotto della soglia di crescita annuale fissata dal governo tra il 4,5 e il 5 per cento. La soglia era stata fissata a marzo, ed era stata una decisione notevole perché era il livello più basso dal 1991 e un riconoscimento del fatto che l’economia del paese sta rallentando. È un calo dovuto a diversi fattori, tra cui i consumi della popolazione cinese molto deboli, in contrasto con le esportazioni delle grandi aziende del paese che invece continuano ad andare bene. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nell’ultimo trimestre la crescita dell’economia cinese è scesa ai minimi da tre anni

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