Un video di pochi minuti pubblicato sui social italiani ha attirato molte discussioni. In esso, un imprenditore digitale residente a Dubai si rivolge ai follower con un linguaggio diretto, affermando di dire verità che possono provocare reazioni di rabbia. Il contenuto ha generato numerosi commenti e condivisioni in breve tempo, diventando uno dei più discussi della piattaforma. La persona si presenta come imprenditore e non come influencer, sottolineando questa differenza nel suo intervento.

Un video di pochi minuti, diventato in poche ore uno dei contenuti più discussi e condivisi sui social italiani. Protagonista Mik Cosentino, imprenditore digitale che ai suoi quasi 500mila follower si presenta come imprenditore residente a Dubai, non come "influencer", con un linguaggio volutamente diretto: "Dico verità che fanno arrabbiare. Se ti offendi, non seguirmi", recita la sua bio. Nel video, Cosentino mette in fila una serie di episodi di cronaca nera avvenuti a Bologna negli ultimi diciotto mesi per costruire un'accusa precisa, rivolta al sindaco Matteo Lepore: quella di applicare, a suo dire, un metro diverso a seconda di chi sia la vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Il doppio standard più schifoso della politica italiana": l'imprenditore smonta l'indignazione di Lepore

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