Un uomo di 42 anni, morto ammanettato in un cortile, avrebbe avuto un appuntamento programmato nei primi giorni di agosto presso un centro di salute mentale a Bologna. In precedenza, aveva richiesto assistenza psichiatrica e si era rivolto a uno psichiatra.

Abderrhaim Fakir, il 42enne morto ammanettato in un cortile di via Svevo al Pilastro, avrebbe avuto appuntamento in un centro di salute mentale di Bologna nei primi giorni di agosto. Quindi, da quanto emerso ieri, il 20 giugno scorso, quando era arrivato in ambulanza all’ospedale Maggiore con un codice azzurro per dei tagli al polso sinistro che si era auto inferto, gli stessi sanitari lo avevano indirizzato a un centro di salute mentale. Fu proprio in quell’accesso al Ps del Maggiore, dove era stato portato dal 118 che lo aveva soccorso in stato confusionale e ferito in un parco giochi di Borgo Panigale, che lo stesso Fakir chiese di poter vedere uno psichiatra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Il disagio psichico di Fakir, al Maggiore chiese uno psichiatra e fu inviato al centro di salute mentale: il secondo appuntamento era previsto ai primi giorni di agosto

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Ma il disagio psichico, lo stato confusionale, stavolta non vengono mai citati dagli operatori dell’informazione? x.com

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