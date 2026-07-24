Prima della sua tragica morte, Abderrahim Fakir sarebbe stato preso in carico dal centro di salute mentale a Bologna. Il 42enne, morto il 19 luglio al Pilastro, Bologna, dopo essere stato immobilizzato da due poliziotti sotto gli occhi di quattro volontari della Croce Rossa, doveva incontrare gli specialisti del centro di salute mentale per una seconda volta nei primi giorni di agosto., L'uomo, che aveva effettuato un primo accesso al pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna del 20 giugno, per un problema di tipo psichiatrico, era stato poi indirizzato a un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. L'agenzia Ansa ricostruisce le ultime settimane di vita Abderrahim Fakir, probabilmente attraversato da un tormento che non gli dava tregua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fakir aveva un appuntamento a inizio agosto in centro di salute mentale

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Fakir aveva appuntamento a inizio agosto in un centro di salute mentale. Al via autopsia

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Fakir aveva appuntamento a inizio agosto in centro di salute mentale. Avrebbe dovuto essere una seconda visita #ANSA x.com

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