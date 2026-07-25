Il difensore ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. La firma è avvenuta in queste ore e il contratto ha una durata di cinque anni. La notizia ha generato discussioni sui social, senza che siano stati riportati dettagli aggiuntivi sui termini economici o sulle clausole contrattuali. Il giocatore continuerà a vestire la maglia del club almeno fino al 2031. Non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti riguardo alle condizioni del contratto o alle motivazioni della scelta.

2026-07-25 20:17:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il difensore del Manchester City Abdukodir Khusanov ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il club, che lo manterrà all’Etihad fino al 2031. Il 22enne nazionale uzbeko – che ha rappresentato il suo paese durante la sua prima fase finale di Coppa del Mondo quest’estate – è diventato una figura chiave nella difesa del City da quando ha firmato nel gennaio 2025. Farà parte della rosa del City per la prossima stagione mentre il club entra in una nuova era sotto la guida dell’allenatore Enzo Maresca. Firmando il nuovo contratto, Khusanov ha detto che è stato “un grande giorno per me e la mia famiglia”, aggiungendo che sta “imparando molto come giocatore” nella massima serie inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il difensore del Manchester City Khusanov ha firmato un contratto a lungo termine con l’Etihad

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Manchester City Secure Gvardiol and Doku Long Term, Khusanov Next in Line

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Temi più discussi: Il Manchester City ha finalizzato i contratti a lungo termine di Khusanov e Jeremy Doku, validi fino al 2031.; Il Manchester City ha prolungato i contratti di Khusanov e Jeremy Doku fino al 2031.; Abdukodir Khusanov firma un nuovo contratto di cinque anni per rimanere al Manchester City.; Man City, Mondiale 2026: come se la sono cavata i Blues in semifinale.

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