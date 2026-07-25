il corteo del due agosto torna in via indipendenza la cgil ricorda i lavoratori che soccorsero i feriti

Il corteo del Due agosto, commemorativo della strage neofascista del 1980 alla stazione di Bologna, tornerà a sfilare in via Indipendenza. La manifestazione ricorda i lavoratori che aiutarono i feriti e si svolge a 46 anni dall’attacco. La partecipazione resta forte, con un senso di comunità ancora vivo. La manifestazione si svolge ogni anno per mantenere viva la memoria della tragedia e delle persone coinvolte.

Il corteo commemorativo della strage neofascista del 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna tornerà a percorrere via Indipendenza. Quarantasei anni dopo la più grande tragedia della Repubblica, il senso di comunità è ancora vivo, attivo, partecipe. Lo testimoniano le battaglie quotidiane dell’ Associazione dei familiari delle vittime, l’impegno continuo del presidente Paolo Lambertini, le sentenze definitive sulla matrice neofascista (i Nar), sui depistaggi, anche tra lo Stato, e sui mandanti (Licio Gelli) di una strage che fece 85 morti e oltre 200 feriti. Ma quel maledetto giorno alla stazione di Bologna fu cruciale anche l’intervento immediato di quelle persone che si inventarono soccorritori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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