Il Festival Letterario Internazionale di Paraty (Flip) ha ospitato il cardinale José Tolentino de Mendonça nella mattinata di giovedì scorso, 23 luglio. Il prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha parlato degli elementi fondamentali alla base della sua opera, in dialogo con la fede, la tradizione e la cultura. Il pubblico brasiliano ha appena accolto la sua prima antologia, Os Enigmas singulares. Tolentino de Mendonça, ha dato voce alla sua poesia Da leggere ai novizi. "Dio non appare nella poesia – scrive il cardinale – ascoltiamo soltanto la sua voce di ceneree assistiamo senza comprenderea oscure perizieLa vita esige... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Il cardinale de Mendonça al Festival di Paraty: "Il mistero ci visita sempre"

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