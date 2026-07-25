Il borgo di Torano ospita la 28ª edizione della rassegna “Notte e giorno”, che si apre domani. La manifestazione presenta oltre 50 opere realizzate da 28 artisti, tutte caratterizzate da messaggi di gentilezza. La mostra si svolge nel contesto del borgo, coinvolgendo la comunità locale e valorizzando l’arte contemporanea. La kermesse durerà fino a una data da definire, offrendo uno spazio di confronto e espressione artistica.

Arte e gentilezza “vestono“ il borgo di Torano “Notte e Giorno“. Più di 50 opere e ventotto artisti con i loro messaggi di gentilezza nella rassegna che apre domani la 28° edizione. “ Torano Notte e Giorno “ parte con la prima passeggiata tra le sculture e le installazioni che trasformano in “museo“ vivo il piccolo paese simbolo di tante battaglie sociali ai piedi delle cave di Carrara. Attesi per il taglio del nastro, alle 19.15, insieme al presidente del comitato paesano Aldo Canesi, la sindaca di Carrara Serena Arrighi e Fabiana Ceccarelli in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. La rassegna d’ arte contemporanea, diretta da Emma Castè, invita a interrogarsi e farsi portavoci di gentilezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il borgo di Torano si veste di arte e gentilezza. La kermesse ’Notte e giorno’ ospita 50 opere

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