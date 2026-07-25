Ieg il titolo fa il record in Borsa E in cinque anni balzo del 487%

Il titolo di Italian Exhibition Group ha raggiunto il massimo storico di 16,75 euro in Borsa giovedì, segnando un incremento del 487% rispetto a cinque anni fa. Il titolo ha registrato un forte rialzo, stabilendo un nuovo record di quotazione.

di Giuseppe Catapano RIMINI Record. Il titolo in Borsa di Italian Exhibition Group ha toccato il massimo storico: 16,75 euro nella giornata di giovedì. Mai un’azione della società alla quale fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza aveva raggiunto un valore così alto. La crescita a Piazza Affari è continua dall’inizio dell’anno. Se in avvio di 2026 a dare una spinta era stata la presentazione del nuovo piano strategico 2025-2030 che, come spiegato dal presidente Maurizio Ermeti, è stato "ben accolto" dagli operatori finanziari, a far schizzare il valore del titolo negli ultimi mesi sono stati i brillanti risultati economici e l’ulteriore sviluppo di Ieg. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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