Oggi in Borsa il titolo di Leonardo ha registrato un aumento superiore al 60% rispetto alle stime degli analisti, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari dell’azienda. I conti, con una crescita a doppia cifra, sono stati anche il momento in cui si è ufficialmente concluso il passaggio di consegne tra l’amministratore delegato uscente e il nuovo incaricato, con l’assemblea che ha ratificato la nomina di Lorenzo Mariani.

La presentazione dei conti di Leonardo, in crescita a doppia cifra, è stato di fatto un passaggio di consegne (ufficiale da oggi con l'assemblea) tra l'amministratore delegato uscente Roberto Cingolani e quello entrante Lorenzo Mariani. «La continuità non è un tema, la strada è tracciata», ha detto Cingolani chiarendo di aver lavorato al fianco del suo successore per oltre due anni. E lasciando a lui l'onore di alzare la guidance del 2026 per la quale ci sono, nei numeri, ampi presupposti: il primo trimestre si è chiuso con ordini a 9 miliardi (+31%), ebitda a 281 milioni (+33%), un utile netto adjusted balzato a 184 milioni (+60%) e ricavi a 4,4 miliardi spinti in particolare dall'Elettronica per la Difesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leonardo fa il pieno di profitti (+60%) su le stime, scatto del titolo in Borsa

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