Durante l’estate, i toe-ring, i sandali con anelli, sono diventati i protagonisti delle scarpe da mettere in valigia. Tra sandali, ciabattine e infradito, le calzature assumono un ruolo centrale con outfit minimalisti. Le scarpe devono completare e valorizzare gli abiti leggeri e semplici, diventando un elemento distintivo in questa stagione.

Sandali, ciabattine, infradito, espadrillas e l’elenco sarebbe ancora lungo, fatto sta che in estate le scarpe rubano la scena. Con gli outfit ridotti all’essenziale, dobbiamo pur avere un elemento che lo renda unico, questo “onere” se lo assumono le scarpe. Tra i tanti modelli che hanno attirato l’attenzione delle fashioniste e che fanno discutere ci sono i sandali toe-ring. Per alcuni vanno ad aggiungersi alla lista delle ugly shoes, per altri sono l’essenza dell’eleganza. A prescindere da tutto questo, c’è una certezza, i sandali toe-ring stanno spopolando ovunque. Anche se fanno storcere il naso a qualcuno, c’è da dire che i modello con l’anello sull’alluce è una ventata d’aria fresca rispetto ai classici sandali e poi è in grado di dare un twist in più a qualsiasi look. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I veri protagonisti dell’estate sono i toe-ring, i sandali ad anello da mettere subito in valigia

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